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عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:36 م
مصطفى صابر
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حسم نادي ليفربول موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة مع املنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.
وأفادت تقارير صحفية بأن لن ينضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو
2020 .
وكان يرغب صلاح في المشاركة مع المنتخب الأوليمبي، لكن هناك رفض تام من ليفربول خصوصًا إنه سيشارك في أمم إفريقيا مع النتخب الأول في يناير المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي وقع في مجموعة تضم كلاً من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.
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