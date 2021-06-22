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أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلامية عالمية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اتخذ قراره بشأن مستقبل نجم الفريق البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 20 عاماً.

وأفاد موقع جول العالمي بأن المدير الفني الإيطالي أبلغ إدارة ريال مدريد بأنه يثق في فينيسيوس ويضعه ضمن خياراته الموسم المقبل.

وأوضح الموقع العالمي أن أنشيلوتي كان قد بدأ مساء الأمس عمله داخل ريال مدريد، حيث أن المدير الفني السابق لإيفرتون ينتظره العديد من الملفات الشائكة.

ولفت الموقع العالمي أن الشكوك تحوم حول مستقبل عدة لاعبين على رأسهم سيبايوس وماريانو دياز ويوفيتش وأوديجارد وجاريث بيل وألفارو أودروزولا وإيسكو ومارسيلو.

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