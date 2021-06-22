المعمل المركزى بمياه الفيوم يحصل على شهادة الايزو لمدة أربع سنوات



وأضاف سيادته أن المعمل يتم تقييمه سنويا من قبل المجلس الوطنى للاعتماد(الايجاك) للتأكد من حفاظ المعمل المركزى على متطلبات الأيزو 17025 ومدى موافقته لمواصفات الجودة العالمية.



وأشار رئيس الشركة أن التقييم جاء هذا العام متميزا والموافقة على استمرار إعتماد المعمل المركزى لشهادة الأيزو 17025 وفق الإصدار الحديث حيث تميز الإعتماد هذا العام باعتماد وحدة المعايرة الداخلية بالجودة لأول مرة بجانب الإعتماد السابق للمعمل المركزى فى معظم الاختبارات العضوية والغير العضوية والميكروبيولوجية.

وقال رئيس الشركة أن قطاع المعامل بالشركة لديه العديد والعديد من الكفاءات العلمية والعملية التى بدورها تساهم في الارتقاء بهذا الصرح العملاق الذى يقدم خدماته للمواطنين سواء من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة لمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطات أو الماخذ حتى وصولها للمستهلكين كما يقوم بعمليات سحب العينات المنزلية فى حال شكوى المواطنين من جودة مياه الشرب من خلال أسطول سيارات متنقلة مجهزة بأحدث الأجهزة من أجل تقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن الفيومى

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن المعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل حصل على شهادة الأيزو 17025 لمدة أربعة سنوات من 2020 حتى 2024.