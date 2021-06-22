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بقاء منية سمنود وبدواى والخيارية وهبوط كهرباء طلخا للقسم الرابع

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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شهدت مباريات الجولة 30 الختامية للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث قمة الإثارة على مستوى تحديد الهابط الأخير بالمجموعة بعدما تساوى 4 فرق برصيد النقاط ليتم اللجوء للمواجهات المباشرة.

شيكو المتأهل سابقا للممتازب بطلا عن المجموعة التاسعة أنهى المسابقة بتعادل إيجابى بثلاثة أهداف لمثلها أمام مستضيفه منية سمنود فيما حقق نبروه الوصيف فوزا كبيرا على حساب ضيفه مياه الدقهلية بخمسة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين.

بلقاس حقق فوزه الثامن على التوالى تحت قيادة حسام الشربيني بعدما تغلب على ضيفه الخيارية بهدف دون مقابل فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهة المنزلة وضيفه السنبلاوين 

وحقق شبان بدواى فوزا غاليا ضمن به بقاؤه على حساب مستضيفه كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف فيما تعادل عمال المنصورة أمام ضيفه شربين بثلاثة أهداف لمثلها.

بتلك النتائج تساوت أندية كهرباء طلخا و شبان بدواى و شباب الخيارية و منية سمنود فى رصيد النقاط برصيد 36 نقطة ليتم اللجوء للمواجهات المباشرة لتحديد الهابط الرابع والأخير للقسم الرابع والتى حسمت هبوط كهرباء طلخا لينضم لأندية دقادوس و المنزلة و عمال المنصورة التى هبطت سابقا.

وفيما يلى ترتيب أندية المجموعة التاسعة عقب نهاية المسابقة:
1 شيكو 65 نقطة
2 نبروه 63 نقطة
3 بلقاس 56 نقطة
4 ميجاسبورت 41 نقطة
5 شباب الأمير 40 نقطة
6 شربين 39 نقطة
7 مياه الدقهلية 39 نقطة
8 السنبلاوين 37 نقطة
9 منية سمنود 36 نقطة
10 شباب الخيارية 36 نقطة
11 شبان بدواى 33 نقطة
12 كهرباء طلخا 36 نقطة
13 عمال المنصورة 28 نقطة
14 إتحاد المنزلة 15 نقطة
15 دقادوس 9 نقاط

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