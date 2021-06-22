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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. بداية التطبيق يوليو المقبل

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:22 م
أسعار شرائح الكهرباء
أسعار شرائح الكهرباء
محمد عصام
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تبدأ وزارة الكهرباء بداية من العام المالي الجديد 2021 -2022 في تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء ضمن خطتها  لرفع الدعم نهائي عن قطاع الكهرباء بحلول عام 2025، ومن المتوقع وفقا لخطة الوزارة لرفع الدعم عن قطاع الكهرباء زيادة القيمة التي سيتم الإعلان عنها  قبل  بداية العام المالى الجديد،  وزيادة أسعار الشرائح المختلفة من الكهرباء بقيمة تتراوح بين 38 قرش إلى 145 قرش لكل كيلو وات بحسب الشرائح الاستهلاكية لتبدأ  قيمة الزيادات الجديدة على كل فاتورة من 4 جنيه وتصل إلى 105 جنيه.
 
 
وقررت وزارة الكهرباء في توقيت إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجاري أن تمد خطة رفع الدعم عن الفواتير الكهرباء  بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين التى زادت بعد أزمة كورونا، لمدة ثلاث سنوات إضافية ليتم تحرير أسعار الكهرباء ووصولها للمستهلك بسعر التكلفة في العام المالي 2024-2025 بدلا من أنه كان مقرر سابقا بحلول العام المالي 2021-2022.
 
وسترتفع وفقا لخطة الوزارة لرفع الدعم عن الكهرباء  أسعار الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 إلى 50 كيلووات / ساعة  بقيمة 10 قروش ليصبح سعر الكيلو  وات  ساعة بها 48 قرشًا، وزيادة سعر كيلو وات ساعة في الشريحة الثانية بقيمة 12 قرشا ليصبح 58 قرشا وهي الشريحة التى يتراوح معدل استهلاكها بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة.
 
 
وسيرتفع سعر  كيلو وات ساعة في الشريحة الثالثة من 65 قرشا حاليا إلى 77 قرشا وهي الشريحة التى تتراوح معدلات استهلاكها بين صفر إلى 200 كيلووات ساعة، وستزداد سعر كيلو وات ساعة في الشريحة الرابعة بقيمة 10 قروش  ليصبح 106 قرشا وهي الشريحة التى يتراوح معدل استهلاكها بين 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، أما بالنسبة لسعر الكيلو وات ساعة في الشريحة السادسة سيصل  إلى 128 قرشا بدلا 118 قرشا حاليا  وهي الشريحة التي تتراوح معدلات استهلاكها بين 351 إلى 650 كيلووات ساعة، أما أسعار الشرائح التى ترتفع عن تلك المستويات فلا يوجد زيادات عليها لأن يصل سعر الكهرباء لها بنفس سعر التكلفة الحقيقية.
 
وقال أيمن حمزة المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، إن الوزارة ستجري إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء المختلفة خلال الثلاث سنوات القادمة حتى يتم رفع الدعم نهائيا عن الفواتير، مشيرا إلى أن الزيادات التى ستحدث في تلك السنوات تم الإعلان عنها مسبقا.
  
وأكد" حمزة"، أن هناك دقة تامة في عملية تحديد أسعار الفواتير الكهرباء، من خلال التوسع في نشر العدادات  مسبوقة الدفع، بجانب إطلاق برنامج القراءة الموحد.


أسعار الشرائح قبل وبعد الزيادة المتوقعة:

قيمة الزيادة الجديدة تتراوح بين 10 قروش إلى 12 قرشا في كل شريحة.
الشريحة الأولى 0 إلى 50 كيلووات / ساعة    48 قرشًا بدلا من 38 قرشا.
الشريحة الثانية 51 إلى 100 كيلو وات ساعة  58 قرشًا بدلا من 48 قرشا.
الشريحة الثالثة صفر إلى 200 كيلو وات ساعة 77 قرشا بدلا من 65 قرشا.
الشريحة الرابعة 201  إلى 350 كيلو وات ساعة 106 قرشا  بدلا من 96 قرشا.
الشريحة  الخامسة 351 إلى 650 كيلو وات ساعة  128 قرشا  بدلا من 118 قرشا.
الشريحة السادسة بين 651 إلى أقل من 100 كيلووات ساعة   140 قرشا.
الشريحة السابعة من 0 إلى أقل 1000 كيلووات ساعة 128 قرشا بدلا من 118 قرشا.
الشريحة الثامنة من صفر إلى أعلى من 1000 كيلو  وات ساعة بدون تغير 145 قرشا.

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