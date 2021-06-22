تعاون مثمر بين السليمانية واتحاد التنس بالموسم الجديد فى اجتماع عامر والشافعى

ناقش الاجتماع الذى كان مثمرا للغاية بين الجانبين حسب تأكيدات عامر والشافعى كيفية بحث تحقيق المزيد من تطوير التعاون بين السليمانية واتحاد التنس فى الموسم الجديد 2021 /2022 من اجل مصلحة اللعبة عبر الاستفادة من الامكانيات الغير عادية للعبة داخل السليمانية التى باتت اكبر صرح لرياضة التنس داخل مصر .

ناقش الاجتماع الذى كان مثمرا للغاية بين الجانبين حسب تأكيدات عامر والشافعى كيفية بحث تحقيق المزيد من تطوير التعاون بين السليمانية واتحاد التنس فى الموسم الجديد 2021 /2022 من اجل مصلحة اللعبة عبر الاستفادة من الامكانيات الغير عادية للعبة داخل السليمانية التى باتت اكبر صرح لرياضة التنس داخل مصر .