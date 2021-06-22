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تعاون مثمر بين السليمانية واتحاد التنس بالموسم الجديد فى اجتماع عامر والشافعى
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:11 م
الفجر الرياضي
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عقد المهندس سليمان عامر ورئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى اجتماعا هاما وذلك على هامش البطولة الافريقية لناشئى وناشئات التنس المؤهلة الى كأس العالم والمقامة حاليا بنادى السليمانية بمشاركة 9 دول افريقية .
عقد الاجتماع بحضور كل من نائب رئيس اتحاد التنس المهندس وليد سامى ورئيس نادى السليمانية لمياء عامر وعضوا مجلس ادارة اتحاد التنس الدكتورة رشيقة ابو شوشة وحسن العروسى ومدير نادى السليمانية رامى شحاته والمدير الفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل ومدير اتحاد التنس مروى عبد الرحمن .
ناقش الاجتماع الذى كان مثمرا للغاية بين الجانبين حسب تأكيدات عامر والشافعى كيفية بحث تحقيق المزيد من تطوير التعاون بين السليمانية واتحاد التنس فى الموسم الجديد 2021 /2022 من اجل مصلحة اللعبة عبر الاستفادة من الامكانيات الغير عادية للعبة داخل السليمانية التى باتت اكبر صرح لرياضة التنس داخل مصر .
واتفق عامر والشافعى على ضخ المزيد من البطولات واقامتها فى السليمانية لاسيما الدولية منها خاصة بعد تأكيدات المهندس سليمان عامر بانشاء 4 ملاعب جديدة ليرتفع عدد الملاعب الى 16 ملعبا مما يمكن النادى من استيعاب اى عدد من اللاعبين واللاعبات فى اى بطولة كما تم الاتفاق على عدة امور اخرى من شأنها المساهمة فى تحقيق المزيد من تطوير اللعبة والتى سيتم الاعلان فى حينها .
كما وعد سليمان عامر بوضع كافة الامكانيات داخل السليمانية رهن اشارة اتحاد التنس والتى من شأنها اعلاء الراية المصرية فى المحافل الدولية والعالمية للعبة البيضاء وحتى نرى اكثر من محمد صفوت وميار شريف فى الفترة المقبلة وبما يتماشى مع المكانة الهائلة والسمعة الرائعة التى باتت تتمتع بها مصر عالميا فى تنظيم واستضافة البطولات الرياضية العالمية عامة والتنس خاصة .
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