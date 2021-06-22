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لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد طه
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عقب فوز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الترجى التونسى، احتفل الرجل الطائر " مجدى عبد الغنى"، لاعب الفلاى بورد بمدينة الغردقة بفوز فريق نادى الأهلى على الترجى التونسى.

وقال مجدى عبد الغنى، الشهير بالرجل الطائر، أنه حرص على الإحتفال بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى، لافتًا أنه حرص على إدخال اللون الاحمر خلال الإحتفال بفوز النادى الأهلى تماشيًا مع شعار النادى.


جدير بالذكر حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما ومثيرا على الترجي التونسي بهدف سجله محمد شريف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضى على أرض ملعب ستاد رادس في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وسجل محمد شريف هدف التقدم في شباك الترجي التونسي عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني المقام بينهما على أرض ملعب ستاد رادس بتونس معقل الترجي في دور ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021.


جاء الهدف عن طريق أليو ديانج الذي نجح في استلام كرة محمد مجدي قفشة في وسط ملعب الترجي وتوغل الدبابة المالية ونجح في تمرير كرة أرضية حريرية لمهاجم الأهلي خلف دفاعات الترجي الذي سددها من لمسه واحدة لتصطدم في العارضة وتعود له مرة أخرى ليسكنها في الشباك الخالية.

وعاد حكم اللقاء فيكتور جومير لتقنية الفيديو التي أثبت صحة الهدف.
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)
لاعب الفلاى بورد بالغردقة يحتفل بفوز النادى الأهلى على الترجى التونسى (صور)

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