ننشر تفاصيل لأول مرة من داخل مدينة العلمين الجديدة عن مشروع "داون تاون"

قال المهندس محمد سعد، المدير العام التنفيذي لمشروع الـ"داون تاون" في مدينة العلمين الجديدة، إن هذا المشروع عبارة عن كمبود مقام على مساحة 40 فدان يتكون من 30 عمارة بإجمالي 1300وحدة إسكان فوق المتميز.



وأضاف "سعد" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" من داخل مدينة العلمين الجديدة أن مشروع "الداون تاون" عبارة عن وحدات سكنية مشطبة تشطيب فوق السوبر لوكس.



وتابع "مفيش مالك وجه مشروع الداون تاون" إلا وجه قالنا ربنا يبارك لكم"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع عبارة عن سكن ترفيهي اجتماعي يضم المطاعم والمحلات والمولات والسينمات.



وأشار إلى أن هذا المشروع يضم 260 ألف كيلو متر مساحة جراجات تتسع لأربعة آلاف سيارة حتى لا يتم ركن أي سيارة بجانب الوحدة السكنية بالإضافة إلى 70 ألف كيلو متر منطقة تجارية.



وأوضح أن هذه المنطقة مصممة بشبكة صرف لتصريف مياه الأمطار التي تنتقل إلى خزانات خاصة يتم روي الحدائق منها فيما بعد، بالإضافة إلى وجود محطة لمعالجة المياه.

