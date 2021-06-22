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مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن وصول متحور "دلتا" مصر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن كل الفيروسات بما فيها فيروس كورونا المستجد لديها قابلية شديدة للتحور، منوها بأن كافة السلالات المتحورة لفيروس كورونا مازالت تحت السيطرة بما فيها متحور "دلتا".
 
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تحورات فيروس كورونا كثيرة جدا، بعضها مؤثر، وبعضها قد يغير من الشكل المناعي للفيروس، وبعضها غير مؤثر، لافتا إلى أن مصر إتخذت اجراءات احترازية شديدة على الموانىء البحرية والجوية والبرية لمنع دخول أي سلالات متحورة، ولا يوجد أي دليل على وجود السلالات المتحور مصر.

وعن الموجة الثالثة لكورونا، أوضح أن مصر تخطت ذروة إصابات الموجة، وهناك انخفاض في أعداد الإصابات، معلقا: "المحنى الوبائي في انخفاض ولكن لم نصل لنهاية الموجة الثالثة".

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