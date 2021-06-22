أوباما يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة "فيديو"

نجح يوسف أوباما نجم نادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، في شباك مصر المقاصة في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وجاء هدف أوباما الثاني في الدقيقة 60من عمر للقاء، بعد تمريرة رائعة من محمد عبد الشافي ليضعها أوباما ببراعة في شباك محمود حمدي حارس مرمى مصر المقاصة.





ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة الزمالك والمقاصة مع اسوان في نصف نهائي بطولة كأس مصر.