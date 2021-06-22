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عامل مسجد يغتصب طفلة في الشرقية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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اتهمت أسرة، عامل مسجد، باغتصاب طفلتهم في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا من أسرة طفلة باتهام " أ. س " عامل بمسجد بدائرة المركز باغتصاب الطفلة. وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي السياق نفسه أعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، بإشراف الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة، إيقاف " أ. س. " عامل بمسجد تابع لإدارة أوقاف أبو كبير شرق، بندر أبو كبير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.وأضاف البيان، أن المديرية رفعت مذكرة بشأن العامل إلى رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي أوضحت أنه لصالح العمل وافق محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي ايقاف العامل لحين انتهاء التحقيقات

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