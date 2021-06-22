بحد أدنى للثانوية العامة ٢٣٦ درجة.. محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي



اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ( عام – خاص – خاص فندقي - الفني ) للعام الدراسي ٢١ ٢٢، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي ٢٠ ٢١.



حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ( ٢٣٦) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص ( ١٧٥) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( ١٥٥) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها.