Advertisements

بحد أدنى للثانوية العامة ٢٣٦ درجة.. محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
Advertisements

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ( عام – خاص – خاص فندقي - الفني ) للعام الدراسي ٢١ ٢٢، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي ٢٠ ٢١.

حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ( ٢٣٦) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص ( ١٧٥) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي ( ١٥٥) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها.
بحد أدنى للثانوية العامة ٢٣٦ درجة.. محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي
بحد أدنى للثانوية العامة ٢٣٦ درجة.. محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي يستجيب للتوأم محمد ومحمود لاستخراج شهادات ميلاد.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ 14 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

07:59 م

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

08:59 م

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى