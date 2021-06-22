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عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى النادي الأهلي، عرضًا قويًا من أحد الأندية الألمانية للحصول على خدمات المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

حيث تسلم النادي الأهلي عرضًا من أحد الأندية الألمانية بخصوص أليو ديانج، وكان قبل مونديال الأندية، وبلغت قيمته 8 ملايين يورو.

 

ورفضت إدارة النادي الأهلي العرض القوى لرحيل ديانج فى ظل حاجة النادي لخدماته وأهميته لوسط ملعب المارد الأحمر.

 

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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