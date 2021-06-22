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لافروف يبحث الوضع في أفغانستان مع نظيره الأوزبكي
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:39 م
وكالات
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاملوف اليوم، آخر التطورات على الساحة الأفغانية.
وجاء في بيان عن الخارجة الروسية اليوم الثلاثاء، أن "الوزيرين تبادلا الآراء حول أهم مواضيع جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك الوضع في أفغانستان".
وبحث الوزيران كذلك التحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، الذي سيعقد الشهر المقبل في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، والمؤتمر الدولي حول آسيا الوسطى والجنوبية في طشقند.
وعلى الصعيد الثنائي، بحث الوزيران التحضير لزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لروسيا وقائمة الاتفاقات الثنائية التي من المزمع توقيعها خلال الزيارة.
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