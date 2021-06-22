محافظ الفيوم يكشف تفاصيل افتتاح أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى كهرباء وسماد (فيديو)

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل لقائه بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئية لافتتاح مشروع التغويز اللاهوائي بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بالمحافظة.



وقال "الأنصاري" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هذا المشروع يمثل أحد الطرق للتخلص من المخالفات الصلبة بطريقة مفيدة للبيئة، وتحويل هذه المخلفات إلى كهرباء وسماد عضوي.



وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تحويل المخلفات ما عدا الزجاج أو الصلب عامة لأنه سيتم دخوله في خط إنتاج آخر، موضحًا أن هذا المشروع سيساهم في خروج منتج كسماد عضوي غني بالكربون أو غاز يتم دخوله في ماكينة معينة للخروج بطاقة كهربائية آمن على البيئة وليس له أي آثار سلبية.



