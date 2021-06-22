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أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية: غير طبيعي والبعض يقاوم التطوير

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تساءل الإعلامي أحمد موسى عن ما يحدث في قطارات السكة الحديد الأيام الأخيرة وآخرها حادث قطار الإسكندرية اليوم.

وأضاف موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قطار الإسكندرية كان يقف ويأتي جرار ليصطدم به من الخلف ويسفر عن 45 مصابا وأمس قطار في حلوان يصدم أتوبيسين،

وتابع أن تساؤلات المواطنين كثيرة وهناك العديد من علامات الاستفهام ولذلك تم إحالة سائقي الإسكندرية للنيابة العامة ووقفهما عن العمل.

وأكد موسى أنه في ظل التطوير من المؤكد أن يقف البعض لتعطيل المسيرة ويقاوم عملية التحديث في منظومة السكك الحديدية ويؤدي للحوادث التي نشاهدها فما حدث اليوم في الإسكندرية غير طبيعي وحتى في ظل هذه المقاومة لابد من الاستمرار في التطوير.

وأوضح أنه لو تعرض مرفق السكك الحديدية للانهيار ستحدث كارثة وهو بالفعل كان مقبلا على الانهيار؛ ولكن لن يسمح الشعب بانهيار هذا المرفق.

وقال موسى إن سائق الجرار غشيم واللقطات تظهر أن الأمر غير طبيعيا مشيرا إلى أنه لو يمتلك القرار لقام بتحميل المتسبب في الحادث بكل التكاليف والخسائر.

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