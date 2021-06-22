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نشأت الديهي: تصريح ياسين أقطاي حول القوات التركية في ليبيا "غبي"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتب مقال في صحيفة تركيا، بعنوان "سياسة ما بعد توقع المستحيل من تركيا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن "أقطاي" قال خلال مقاله أن مصر تطلب من تركيا شيئان هما من المستحيلات، أحدهما خروج القوات التركية من ليبيا وتسليم، معتبرًا أن هذا التصريح "غبي".
 
وتابع، أن تركيا تعلن على لسان مستشار الرئيس أنها لن تخرج قواتها من ليبيا وأن خروج القوات من ليبيا مستحيل، منوهًا بأن هذا المقال يستلزم رد عليه من الحكومة الليبية فهذا لا يليق، موضحًا أن جميع من في الداخل الليبي يريدوا خروج القوات الأجنبية من ليبيا، باستثناء الإخوان الحريصة على بقاءها في ليبيا لحمايتها.

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