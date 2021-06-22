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5 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال أحمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن حجم الاستثمارات اللبنانية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد.

وأضاف زهير في بيان للجمعية المصرية اللبنانية اليوم الثلاثاء حول الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية بعنوان (فرص الاستثمار المباشر والتكامل المصري اللبناني) - أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصة مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية بها كافة الفرص سواء مشروعات خدمية أو استثمارية ويoمكن للمستثمرين اللبنانيين من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة الاستثمار في مصر مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار اتخذت منحنى جديدا وسياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل على توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.

وحول القطاعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة أكد زهير أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله حيث أن قطاع الصحة حاليا على رأس أولويات الدولة المصرية سواء من خلال مشروعات تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والأمصال والأدوية حيث نستهدف تصنيع لقاحات سينا فارما محليا.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي يأتي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين حيث أنه من القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنويا من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني متوقعا ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.

من جهته.. قال تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لبنان "إن التمثيل التجاري يعمل بالتوازي مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمار المباشر ويضطلع بدور هام وهو التنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية للعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تتعرض لها التجارة البينية".

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