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مستشار الرئيس يكشف هل سستتعرض مصر لـ موجة رابعة من الكورونا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن متابعة الموقف وتطبيق الإجراءات الاحترازية هو من سيحدد هل سيكون هناك موجة رابعة أم لا، متمنيا ألا نشهد موجة رابعة من الجائحة.

وثمن "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، سعي الدولة المصرية للحصول على أكبر قدر من اللقاحات من مصادر متعددة، مشيرا إلى أن مصر لديها كميات معقولة من اللقاحات وتم التعاقد على كميات ضخمة من اللقاحات ستصل تباعا.

ولفت الدكتور محمد عوض عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الحصول على اللقاح، منوها بأن كل من هو على أرض مصر يحصل على اللقاحات الموجودة على أرض مصر.

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