بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى الدور نصف النهائي من كأس مصر ليضرب موعدا مع فريق أسوان بعد أن نجح الفارس الأبيض في إقصاء فريق المقاصة بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم.

المباراة بدأت هادئة من جانب الفريقين ومحاولات فردية لم ترتق لمرحلة الخطورة وتدخل طارق حامد في كرة على حدود منطقة جزاء المقاصة احتسبها الحكم ركلة حرة على الزمالك بعدها رد المقاصة بمحاولة عن طريق أحمد عادل ميسي لكنها تصل سهلة لجنش في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك من الجانب الأيمن وانطلق أوباما ليرسلها عرضية متقنة يسددها بن شرقي قوية لكنها تعلو العارضة بقليل لتضيع معها فرصة واعدة للزمالك في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

وعادت المباراة للهدوء مجددا وحصل الزمالك على ركنيتين متتاليتين لكن بدون خطورة حقيقية وحاول المقاصة التأمين في وسط الملعب ورد الزمالك بانطلاقة لأوباما في عمق دفاعات المقاصة لكن يتم تشتيت الكرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

يتحصل عبد الله مجدي لاعب المقاصة علي إنذار أول بعد عرقلته لمحمود الونش علي حدود منطقة الجزاء ، ويلعب الزمالك سريعا ويهدر أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك من تسديدة داخل المرمي ويواصل الزمالك الضغط القوي من أجل إحراز الهدف الأول .

وتمر 25 دقيقة والتعادل السلبي يسيطر علي اللقاء رغم الضغط القوي للزمالك من أجل إحراز الهدف، وسيطرة بيضاء تماما ولكن دون ترجمة، وتشهد الدقيقة 30 ضياع الهدف الأول من سيف الدين الجزيري بعد عرضية من زيزو أطاح بها الجزيري فوق المرمي .

يتحصل محمد مخلوف لاعب وسط المقاصة علي إنذار بعد عرقلة المثلوثي في وسط الملعب في الدقيقة 33 ، وتشهد الدقيقة 35 انفرادا للمقاصة يسددها أحمد عادل ميسي فوق المرمي .

الخمس دقائق الأخيرة لا جديد يذكر سوى ضغط زملكاوي من أجل الهدف الأول ودفاع من المقاصة ، ويحتسب الحكم أحمد الغندور دقيقتين وقتا محتسبا بدل ضائع ، ويشهر الحكم إنذارا للاعتراض في وجه كل من أحمد مودي لاعب المقاصة وطارق حامد لاعب وسط الزمالك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني دون أي تغييرات في الفريقين بضغط قوي من الزمالك من أجل الهدف الاول الذي غاب في الشوط الأول ، يحصل الزمالك علي ضربة ركنية أولي في الشوط الثاني في الدقيقة الرابعة يخرجها لاعبي المقاصة ويتواصل الضغط ويحصل الزمالك علي ضربة ركنية ثانية .

ضغط زملكاوي مكثف ويحصل الزمالك علي ضربة ركنية ثالثة يتصدي لها لاعبو المقاصة وتخرج لركنية رابعة وسط تمركز دفاعي مميز للفريق الفيومي ، حالة من الارتباك في وسط الملعب بين الفريقين .

الهدف الاول للزمالك يحرزه أوباما في الدقيقة 57 بعد عرضية من محمد عبد الشافي يصنعها الجزيري لاوباما ليحرز الهدف الاول من تسديدة بقدمه اليسرى في مرمي المقاصة ، يبدأ فريق المقاصة التحرر الدفاعي بحثا عن التعادل .

يعود أوباما من جديد ويسجل الهدف الثاني من ضربة رأس بعد عرضية من محمد عبد الشافي في الدقيقة 61 لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل لاشيء ، ويجري عظيمة مدرب المقاصة تغيير بخروج احمد عادل ميسي ونزول باولن فوافي في محاولة لتعديل النتيجة .

يفشل المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 66 في ترجمه مجهوده واحراز الهدف الثالث بعد أن استلم الكرة في المنطقة ولكن اختل توازنه ليفقد المرة ، ويواصل الفريق الأبيض الضغط لزيادة النتيجة ، يتراجع الزمالك للدفاع ويسيطر المقاصة في الدقائق الأخيرة من أجل ادارك الهدف الاول ويدفع بعماد فتحي بديلا لعبد الله مجدي .

تسديدة رائعة من أشرف بن شرقي يتصدى لها محمود حمدي حارس المقاصة ، يتدخل الفرنسي باتريس كارتيرون بإجراء تغييرين في الدقيقة 77 بنزول شيكابالا ومروان حمدي بدلا من أوباما وسيف الدين الجزيري .

بعد نزول شيكابالا يظهر الزمالك افضل وأكثر استحواذ علي الكرة ، ويكرر كرة أكثر من رائعة لزيزو يسددها بقوة تصطدم بالعارضة وتخرج بعيدا عن المرمي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء .

الخمس دقائق الأخيرة من المباراة والزمالك يسيطر على المباراة أداء ونتيجة ويجري كارتيرون تغيير ثالث بنزول محمد اشرف روقة بدلا من أمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض ، ضغط من جديد المقاصة في الدقائق الأخيرة من اللقاء علي امل تعديل النتيجة ولكن دفاع الزمالك متماسك بقوة ويسدد عماد فتحي ويتصدي جنش .

يتألق محمود حمدي حارس المقاصة من جديد ويتصدي لتسديدة يسارية من مروان حمدي ويمنع الهدف الثالث للزمالك ، ويحتسب الحكم 5 دقائق وفي الوقت بدل الضائع ينقذ جنش هدف لعماد فتحي بعد تسديدة من انفراد كامل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء ، وتمر الدقائق دون خطورة علي الزمالك بل محاولات من الأبيض لزيادة النتيجة وينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لاشيء أحرزهما يوسف أوباما ، ليتأهل الزمالك الي الدور قبل النهائي لمواجهة أسوان .