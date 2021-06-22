"الديهي": مبادرة "حمدوك" تأخذ بعين الاعتبار للحفاظ على مسار ومسيرة السودان



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اطلق مبادلة لتحصين المسار الديمقراطي في البلاد.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار للحفاظ على المسار والمسيرة والدولة السودانية الجديدة.



وتابع، أن ما يصبو إليه الـ حمدوك هو تصحيح المسار الذي يحتاج لقرارات جريئة وعاجلة، موضحًا أن المبادرة تضمنت الحديث على ضرورة تفكيك الإخوان، وهذا أمر هام جدًا، داعيًا بالسلامة والتوفيق للسودان الشقيق.

