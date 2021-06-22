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بسمة وهبة منفعلة بعد قضية حنين حسام: "ما خفي كان أعظم"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، تعامل البعض مع مواقع التواصل بطريقة خاطئة، قائلة:"هناك ظاهر غريبة كأنها مسمار يدق في نعش المجتمع وتقاليده والحياة التي اعتدنا عليها، وذلك بسبب تصرفات مراهقين ومراهقات على الإنستجرام وتيك توك، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "بسمة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" للأسف يتم استغلال السوشيال ميديا للشهرة والمال، والانتقام وما خفي كان أعظم، خلصنا من السياسة والرياضة ومشاكلها على السوشيال، ووصلنا للمنحنى الخطر، بعد انتشار مجموعة المراهقين والمراهقات المنتشرين على الانستجرام ومواقع السوشيال ميديا التانية".

وتابعت "الأمهات وبعض الأسر المصرية اللى بتعمل قنوات على اليوتيوب اللى بتبدأ بالطبخ وتحديات المقالب، وكله بيزايد على الثاني عشان يحقق مشاهدات أكتر، ونرى صور وفيديوهات غير لائقة تظهر على السوشيال ميديا.. وما خفي كان أعظم".

واستطردت "هذا غير مجموعة المشاهير من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، واللى المفترض إنهم قوة مصر الناعمة، غير الأشباه اللى بيستغلوا السوشيال ميديا ويشتروا تريندات مزيفة عشان يوهموا الناس بنجاحهم أو يلسنوا على بعض بتصريحات غير لائقة"، منفعلة على الهواء "عيب أوى.. البيوت والغرف المغلقة، لها حرمة، مينفعش تطلع للناس.. فوقوا عشان خاطر أنفسكم وبلادنا".

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