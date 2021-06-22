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"ما خفي كان أعظم".. بسمة وهبة تنفعل على الهواء

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:05 م
داليا الحسين
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استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، تعامل البعض مع مواقع التواصل بطريقة خاطئة، قائلة:"هناك ظاهر غريبة كأنها مسمار يدق في نعش المجتمع وتقاليده والحياة التي اعتدنا عليها، وذلك بسبب تصرفات مراهقين ومراهقات على الإنستجرام وتيك توك، وغيرها من الوسائل التي ظهرات للتواصل الاجتماعي".


وأشارت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" للأسف يتم استغلال السوشيال ميديا للشهرة والمال، والانتقام وما خفي كان أعظم".

وتابعت:"خلصنا من السياسة والرياضة ومشاكلها على السوشيال، ووصلنا للمنحنى الخطر، بعد انتشار مجموعة المراهقين والمراهقات المنتشرين على الانستجرام ومواقع السوشيال ميديا التانية، دا غير الأمهات وبعض الأسر المصرية اللى بتعمل قنوات على اليوتيوب اللى بتبدأ بالطبخ وتحديات المقالب، وكله بيزايد على التاني عشان يحقق مشاهدات أكتر، ونرى صور وفيديوهات غير لائقة تظهر على السوشيال ميديا.. وما خفي كان أعظم".

وتابعت:"دا غير مجموعة المشاهير من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، واللى المفترض إنهم قوة مصر الناعمة، دا غير الأشباه اللى بيستغلوا السوشيال ميديا ويشتروا تريندات مزيفة عشان يوهموا الناس بنجاحهم أو يلسنوا على بعض بتصريحات غير لائقة"، منفعلة على الهواء "عيب أوى.. البيوت والغرفة المغلقة، حرمة، مينفعش تطلع للناس.. فوقوا عشان خاطر أنفسكم وبلادنا".

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