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الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، إن مصر تحرص على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا من عدد من الجهات، معلنا أن أول إنتاج مصري من لقاح "سينوفاك" سيخرج للنور بنهاية الأسبوع من خلال شركة فاكسيرا.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن مراكز التطعيم في مصر يتخطى 400 مركز، منوها بأن وزارة الصحة تستهدف تطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، أنه جاري دراسة موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي السبت القادم.

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