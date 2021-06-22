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هيدي كرم: : "أخطر شيء أننا ناكل واحنا بنتفرج على التلفزيون"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكدت الفنانة هيدي كرم أن أخطر شيء للإنسان أنه يأكل وهو يشاهد التلفزيون.

تابعت كرم خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة "ON"، أن المصريون لديهم هذه العادة ولا يأكلون على السفرة إلا في حضور الضيوف، بل يحضرون الطعام ويجلسون أمام التلفاز للأكل خاصةً وقت العشاء.

أضافت أن العشاء بالفاكهة خطأ لأن هناك من يظنون أنه دايت ولكنه شئ خاطئ لأن البطيخ والشمام والكنتلوب مثلًا مليئين بالسكر والمياه وهو ما يؤثر على الجسم خاصة مع النوم.

قالت كرم إن الوقوف أمام المحلات والكشك لشراء الطعام "عك" ويمكن وضع طعام بسيط في الحقيبة وتناوله حال الشعور بالجوع بدلًا من شراء الطعام الجاهز لأنه ضار للجسم. 

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