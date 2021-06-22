هيدي كرم: : "أخطر شيء أننا ناكل واحنا بنتفرج على التلفزيون"





أكدت الفنانة هيدي كرم أن أخطر شيء للإنسان أنه يأكل وهو يشاهد التلفزيون.





تابعت كرم خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة "ON"، أن المصريون لديهم هذه العادة ولا يأكلون على السفرة إلا في حضور الضيوف، بل يحضرون الطعام ويجلسون أمام التلفاز للأكل خاصةً وقت العشاء.





أضافت أن العشاء بالفاكهة خطأ لأن هناك من يظنون أنه دايت ولكنه شئ خاطئ لأن البطيخ والشمام والكنتلوب مثلًا مليئين بالسكر والمياه وهو ما يؤثر على الجسم خاصة مع النوم.



