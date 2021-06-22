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"الديهي": تصريح وزير الري السوداني تحذير لـ "أبي أحمد"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الري السوداني، ياسر عباس، انتقد الموقف الإثيوبي تجاه دول الجوار، وأكد أن نزاع إقليم تيجراي يجعل حكام إثيوبيا أقل رغبة في التسوية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة، كما شبه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الري السوداني يرى أن ما قام به أبي أحمد في إقليم التيجراي هو نفس ما قام به البشير في إقليم دارفور، وتحول البشير لمجرم حرب، وقال أن أبي أحمد نسخة جديدة من البشير ويسير على نفس نهجه.

وتابع، أن تصريح وزير الري السوداني تطور جديد يجب أن ننتبه إليه، فلأول مرة نجد انتقاد سوداني لما يجرى في إقليم التيجراي، معتبرًا أن هذا التصريح بمثابة تحذير لأبي أحمد بأنه سيلقى نفس مصير البشير.

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