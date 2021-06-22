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موريتانيا تنضم لدور المجموعات بكأس العرب بعد تجاوز اليمن بالتصفيات المؤهلة
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:19 م
هيثم حبيب
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واصل
منتخب موريتانيا نتائجه المميزة بالفترة الأخيرة بعدما وصل لنهائيات كأس أمم
إفريقيا مؤخرا حيث تأهل أيضا قبل قليل لدور المجموعات الرئيسى بكأس العرب التى
تقام بالدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بالدوحة.
وتغلب
منتخب موريتانيا على شقيقه اليمنى بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل دياكيتى عند
الدقيقة 18 من إنفراد كامل بمرمى اليمن ثم أضاف زميله حمى تانجى ثانى أهداف
موريتانيا عند الدقيقة 85 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وألغى
حكم اللقاء ماوريزيو ماريانى هدف لمنتخب اليمن فى الوقت بدل من الضائع بداعى
التسلل ليطلق بعدها مباشرة صافرته معلنا فوز موريتانيا بهدفين وعبورها لدور
المجموعات.
وسوف
ينضم منتخب موريتانيا لمنتخبات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات تونس والإمارات
وسوريا حيث يفتتح مبارياته بكأس العرب بلقاء تونس يوم 30 نوفمبر المقبل.
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