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خبيرة تغذية تكشف عن طريقة سهلة لتقليل الشهية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك أعشاب تساعد على تقليل الشهية، موضحة أنها تساعد مريض السمنة بمكمل غذائي يحتوي على مواد فعالة معينة تساعدة على التخلص من زيادة الوزن.

وأشارت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أنها نجحت مع فريقها المعاون في مساعدة عدد كبير من مرضى السمنة في التخلص من الوزن الزائد، ويتم تكريمها في أكبر مهرجانات مصر على ما تقوم به.

وأضافت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أن تكريمها في المهرجانات المختلفة وسام على صدرها، ولكن دعوة مريض السمنة لها بعدما يفقد وزنه تعتبر أعلى تكريم لها.

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