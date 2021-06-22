خبيرة تغذية تحذر من إعلانات عقاقير التخسيس على السوشيال ميديا



حذرت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، منوهة بأنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.



وأشارت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك حالات تعاني من السكر، وأخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".



وأضافت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراء لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.





