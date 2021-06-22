Advertisements

يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لحسم مصيره

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت تقارير رياضية أن نادي يوفنتوس منح نجم هجومه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهلة نهائية لتحديد مستقبله مع الفريق، الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 يونيو (حزيران) 2022.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت المحلية أن وكيل أعمال كريستيانو، جورجي مينديز، سيتوجه إلى ميلانو قريباً لحسم مستقبل النجم المخضرم صاحب الـ36 عاماً.

ويركز رونالدو حالياً مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، وكان صرح مؤخراً "سنرى، ما سيأتي سيكون الأفضل بالنسبة لي".

لكن التقارير تؤكد أن نادي "البيانكونيري" منح لـ"سي آر 7" مهلة حتى أول أسبوع من يوليو (تموز) لحسم مستقبله.

وإذا قرر "الدون" عدم تجديد عقده سيضطر نادي "السيدة العجوز" لبيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة من عائده المادي، حيث يطالب بين 25 و30 مليون يورو لرحيله، كما سيتحرر من دفع راتبه الضخم.

في المقابل يسعى نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من رغبة كريستيانو في تغيير الأجواء والحصول على خدماته، وفقاً للمصادر الإيطالية، التي تؤكد أيضاً أن مينديز سافر إلى فرنسا مؤخراً بخصوص هذا الشأن.

وكان كريستيانو، الذي انضم لليوفي في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد بعد تسعة مواسم قضاها في صفوفه، قد فشل في التتويج بالكالتشيو مع اليوفي الموسم المنصرم ليذهب اللقب إلى إنتر ميلان، كما ودع "التشامبيونز ليغ" مبكراً من ثمن النهائي على يد بورتو.

أخبار تهمك

موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

منذ 42 دقيقة

يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لحسم مصيره

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ 14 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 7 ساعات

جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

كارتيرون يطلب ضم شبانة مدافع أسوان للزمالك

منذ 38 دقيقة

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

10:28 م

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

07:59 م

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى