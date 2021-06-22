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الزمالك يهزم الاتحاد في المباراة الثانية بنهائي دوري كرة السلة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 80 – 70 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.


وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.
وقدم الزمالك مباراة قوية وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء الذ شهد تألق أكثر من لاعب من فريق الزمالك.


ويواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندرى فى الجولة الثالثة من الدور النهائي يوم 24 يونيو الحالي.
ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.

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