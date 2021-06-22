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رئيس السكة الحديد: "حادث قطار حلوان مش ذنبنا"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المهندس مصطفى عبداللطيف أبو المكارم، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن هيئة السكة الحديد ليس لها أي ذنب في حادث قطار حلون والذي وقع أمس باصطدام قطار بميني باص، حيث إنه كان هناك سيارات تسير عكس اتجاه القطار وهذا سبب الاصطدام بعدما حاول السائق تفادي التصادم، إذ إنه كان يسير بسرعة بطيئة بـ20 كيلو في الساعة.

وأضاف "أبو المكارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة النقل ليس لها اي سلطة في إزالة العقارات على حرم خط السكة الحديد، كما أنه عقب حادث أمس كان هناك تحرك جاد من الدولة بوجود الحرم لـ15 متر وإزالة أي بناء مخالف كي تكون أمان للمواطنين.

وتابع: "هذا الخط من السكة الحديد به الكثير من العقارات المخالفة وسيتم إزالت أي منزل لزيادة حرم السكة الحديد لـ15 متر وتعويض المواطنين، كما أنه سيكون هناك سور لكي يزيد أمان المواطنين".

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