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جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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دخل المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي دائرة اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد الصحفي الغاني ميكي جنر في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية أن كشافو مانشستر يونايتد ينتظروا تأكيدًا من الاتحاد الإفريقي للسفر إلى مصر ومشاهدة لاعب خط وسط الأهلي الدفاعي أليو ديانج في مباراة فريقه المقبلة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت.



ويبحث مسئولو نادي مانشستر يونايتد عن تدعيم خط وسط الفريق بصفقة قوية لا تكلف خزينة النادي مقابل مالي كبير في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية العالمية بسبب الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد أليو ديانج من اللاعبين المميزين في الدوري المصري بالوقت الحالي، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لصغر سنه والذي يمكن أي ناد من تسويقه بشكل جيد في المستقبل.

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