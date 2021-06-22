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جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:28 م
علاء خليف
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دخل المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي دائرة اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الصحفي الغاني ميكي جنر في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية أن كشافو مانشستر يونايتد ينتظروا تأكيدًا من الاتحاد الإفريقي للسفر إلى مصر ومشاهدة لاعب خط وسط الأهلي الدفاعي أليو ديانج في مباراة فريقه المقبلة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت.
ويبحث مسئولو نادي مانشستر يونايتد عن تدعيم خط وسط الفريق بصفقة قوية لا تكلف خزينة النادي مقابل مالي كبير في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية العالمية بسبب الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعد أليو ديانج من اللاعبين المميزين في الدوري المصري بالوقت الحالي، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لصغر سنه والذي يمكن أي ناد من تسويقه بشكل جيد في المستقبل.
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