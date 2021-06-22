مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة



وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل دواوين الوزارات ستنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة من أول الوزير لأخر موظف موجود في الوزارة، حيث سيبلغ عدد من سينتقلوا للعاصمة الإدارية 60 ألف موظف.



واوضح أن كل الهيئات التي تقدم للمواطنين خدمات مباشرة ستظل في القاهرة لحين الانتهاء من العاصمة الإدارية، منوها بأن العمل في العاصمة الإدارية سيكون إليكترونيا، وتم عمل أرشيف إليكتروني للوزارات.

ولفت إلى أن منصة مصر الرقمية مسجل عليها الـ 100 مليون مصري، ويمكن للمواطن الحصول على 37 خدمة حكومية دون الانتقال من مكانه، وتعمل وزارة الاتصالات على زيادة الخدمات المتاحة عبر المنصة.



قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس "عزال" وإنما هو تغيير لثقافة العمل الحكومي.