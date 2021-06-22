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موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المجازفة بمحمد هاني، ظهير أيمن الفريق، فى مباراة الترجي المقبلة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن محمد هاني سيكون جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافية من إصابة العضلة الأمامية التى تعرض لها مؤخراً، إلا أن موسيماني يرفض الدفع باللاعب فى الجبهة اليُمنى.

 

واستقر موسمياني بنسبة كبيرة على استمرار أكرم توفيق لاعب الفريق فى الجبهة اليُمنى خلال مواجهة الترجي المقبلة.

 

كما يفكر موسيماني بمواصلة الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليُمنى بعدما تألق بشكل لافت فى مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في رادس.

 

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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