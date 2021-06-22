"ايتيدا": عمليات التحول الرقمي تجرى على قدم وساق في مصر





قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) إن عمليات التحول الرقمي تجرى على قدم وساق في مصر وبشكل متسارع خلال جائحة كورونا.





جاء ذلك في كملته اليوم الثلاثاء خلال ملتقى تشبيك الشركات المصرية العاملة بمجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا.





وأشار محفوظ إلى جهود الهيئة للتوسع في نشر منظومة التوقيع الإلكتروني والتي تعد أحد ركائز عمليات التحول الرقمي مضيفا أن الهيئة تلعب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر من خلال دعم وبناء قدرات الشركات المحلية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للقطاع.





وأكد حرص الهيئة على رعاية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكات من خلال فاعليات التشبيك التي من شأنها خلق فرص للأعمال ودفع عمليات نمو القطاع وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الخارجية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية.





وأوضح أن الهيئة تدعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية مشيرا إلى دورها في رعاية العديد من الفاعليات التي ساهمت في تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والخليجية.





وقال إن المؤشرات والتقارير الدولية أبرزت تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي وهو ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت والذي أشار إلى أن 32% من الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية استثمارات خارجية بما يعكس ثقة المستمر الأجنبي في بيئة ريادة الأعمال المصرية.





وأكد أن "ايتيدا" تشجع ثقافة النمو المبنية على الشراكات لبناء علاقات عمل مثمرة وخلق فرص لإقامة المشروعات المشتركة من خلال دمج الشركات الأجنبية مع الصناعة المصرية وكذلك إتاحة فرص التصدير للشركات المصرية مع الأسواق المستهدفة.





ولفت إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع وتنمية المهارات وتحفيز الإبداع التكنولوجي مستعرضا البرامج التي تقدمها الهيئة لدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات.



