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تعاون مشترك بين جامعة الطائف وجمعية الطائف ونادي ذوي الإعاقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري اليوم برئيس مجلس إدارة جمعية الطائف ونائب نادي الطائف لذوي الإعاقة الدكتور سعيد الزهراني بمقر الجامعة بالحوية .
واشتمل اللقاء على تعزيز التعاون والشراكة فيما بين الجامعة وجمعية الطائف لذوي الإعاقة من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي تخدم ذوي الإعاقة في الطائف.
ورحب العسيري في بداية اللقاء بالدكتور الزهراني, مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يخدم أغلى فئات المجتمع " ذوي الإعاقة ".
من جهته ثمن الدكتور الزهراني على التسهيلات التي تقدمها الجامعة لأبنائنا ذوي الإعاقة سواء في القبول أو في المتابعة والرعاية الأكاديمية والتسهيلات، داخل مباني الجامعة، بالإضافة إلى الشراكة المستمرة مع الجامعة التي أثمرت على عدة‏ برامج لخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

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جمعية جامعة الطائف

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