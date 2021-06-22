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نادين نجيم تتألق بإطلالة أنيقة من داليدا عياش

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نَشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من احدث جلسات تصويرها لإعلان جديد لعدساتٍ لاصقة، حيث تألقت باطلالة عصرية من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية "داليدا عياش".

واختارت منسقة الأزياء اللبنانية جوني متى غريب لاطلالة نادين لوك صيفيّ من مجموعة داليدا الاخيرة TINT، حيث أطلت ب- Three Gabardine Satin Short Set باللون الأصفر.

يذكر ان "داليدا عياش" كانت قد اطلقت رسميا مجموعتها الجديدة TINT في مصر خلال معرض   Socialista events ولاقت صدى كبيرا بين رواد المعرض، ومتابعي الموضة، لتتصدر النجمة نادين نجيم العدد الجديد من مجلة Harpers bazaar arabia.

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