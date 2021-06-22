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تعاون بين كوريا الجنوبية والبنك الأفريقي للتنمية في مشاريع الطاقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة المالية الكورية  إنها أبرمت صفقة بقيمة 600 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في القارة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الحكومة الكورية والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB) وبنك التصدير والاستيراد الكوري قاموا بالتوقيع على ما يسمى بإطار الاستثمار الكوري والأفريقي في الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء نظام تمويل تعاوني بين برنامج القروض منخفضة الفائدة في كوريا والبنك الأفريقي للتنمية كجزء من الجهود المبذولة لدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية في أفريقيا.

وتوقعت وزارة المالية أن تساعد هذه الخطوة الدول الأفريقية على محاربة الفقر وتحقيق نمو مستدام مع دعم المزيد من الشركات الكورية الجنوبية في دخول السوق الجديدة.

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