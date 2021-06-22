كارتيرون: الكأس بطولة مهمة للزمالك.. وسعيد بتألق جنش

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بثنائية دون رد في دور الثمانية للبطولة.





أضاف كارتيرون في تصريحات بعد المباراة أنه سعيد بأداء اللاعبين خلال اللقاء ولكن الفريق كان بإمكانه إنهاء الشوط الأول متقدما، مشيدا بتألق جنش في مباراة اليوم وتصديه لفرص محققة للفريق المنافس على مدار الشوطين.





كما أكد المدير الفني للزمالك أن مستوى اللاعبين تطور في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، مضيفا أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين جيدة في الفترة الماضية .





وأوضح كارتيرون أن هناك ضغطا كبيرا على إمام عاشور لاعب وسط الفريق خاصة أن الجمهور يراه بديل ساسي.. موضحا أن اللاعب ظهر بمستوى أفضل في الشوط الثاني للمباراة.





وألمح كارتيرون إلى أن هناك تركيزا على تدريبات بدنية لبعض اللاعبين في الفترة المقبلة للوصول بهم لأفضل مستوى، مشددا على أن بطولة الكأس مهمة للزمالك ويسعى للتتويج بها.





وأثنى المدير الفني للفارس الأبيض بقرار مجلس الإدارة بتجديد عقد محمود حمدي الونش مبديا سعادته باستمرار اللاعب لفترة أطول.





واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الحديث عن صفقات الزمالك يتم بينه وبين مسئولي النادي في سرية تامة.