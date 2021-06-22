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كارتيرون: الكأس بطولة مهمة للزمالك.. وسعيد بتألق جنش
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:49 م
رامي بشاي
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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بثنائية دون رد في دور الثمانية للبطولة.
أضاف كارتيرون في تصريحات بعد المباراة أنه سعيد بأداء اللاعبين خلال اللقاء ولكن الفريق كان بإمكانه إنهاء الشوط الأول متقدما، مشيدا بتألق جنش في مباراة اليوم وتصديه لفرص محققة للفريق المنافس على مدار الشوطين.
كما أكد المدير الفني للزمالك أن مستوى اللاعبين تطور في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، مضيفا أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين جيدة في الفترة الماضية .
وأوضح كارتيرون أن هناك ضغطا كبيرا على إمام عاشور لاعب وسط الفريق خاصة أن الجمهور يراه بديل ساسي.. موضحا أن اللاعب ظهر بمستوى أفضل في الشوط الثاني للمباراة.
وألمح كارتيرون إلى أن هناك تركيزا على تدريبات بدنية لبعض اللاعبين في الفترة المقبلة للوصول بهم لأفضل مستوى، مشددا على أن بطولة الكأس مهمة للزمالك ويسعى للتتويج بها.
وأثنى المدير الفني للفارس الأبيض بقرار مجلس الإدارة بتجديد عقد محمود حمدي الونش مبديا سعادته باستمرار اللاعب لفترة أطول.
واختتم كارتيرون تصريحاته بأن الحديث عن صفقات الزمالك يتم بينه وبين مسئولي النادي في سرية تامة.
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