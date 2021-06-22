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متحدث الكهرباء: عدد العدادات وصل لـ37 مليون مشترك.. وخفض أسعار الاستهلاك الصناعي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:17 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
داليا الحسين
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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أسعار الاستهلاك الصناعي انخفض عن السنوات الماضية، كما أنه يستمر بهذه الأسعار لـ5 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا لدعم وتشجيع الصناعة وحمل عبء مالي على الموازنة العامة بـ22 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموازنة العامة للدولة تتكفل لقطاع الكهرباء بإجمالي دعم لـ5 سنوات بمبلغ 79 مليار جنيه بكل اشكال الاستهلاك والاستخدام المنزلي والصناعي والتجاري، كما أن هناك الدعم يُقدم باختلاف شريحة الاستهلاك ويتمتع المستهلك بالدعم حتى 650 كيلو وات استهلاك، كما أن عدد المشتركين يصل لـ37 مليون مشترك.

وأوضح أن هناك 7 شرائح للاستهلاك المنزلي، وهناك 3 مليون مستهلك في الشريحة الأقل لاستهلاك الكهرباء بـ50 كيلو وات ويحاسب بـ48 قرش لكل كيلو، بينما الشريحة الثانية بـ58 قرش وبها أكثر من 4 مليون عداد كهرباء، والشريحة الثالثة 77 قرش، مشددًا على أن هناك 10 مليون مشترك في الفئة من الأقل حتى 200 كيلو وات.

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