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إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية في 70 مركز اقتراع بأرمينيا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا عن إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها أرمينيا مؤخرا في 70 مركز اقتراع.
وأشارت الخدمة الصحفية للجنة الانتخابات المركزية في بيان لها إلى أنه "سيتم إعادة فرز الأصوات على أساس الشكاوى والطعون يوم غدا الأربعاء".

من جهتها، رفعت كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان، دعوى قضائية ضد اللجنة المركزية للانتخابات، مطالبة إياها بـ"إلزام المفوضية بإبطال قرارها السابق وتوجيه تحذير إلى حزب "العقد المدني" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان".

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق شكوى كتلة "أرمينيا" التي أشارت فيها أن "كتلة العقد المدني استخدمت الطاقات الإدارية خلال فترة ما قبل الانتخابات، وضباط الشرطة والسيارات الرسمية في حملتها".

ووفقا للنتائج الأولية، فاز حزب رئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان بنسبة 53.92%، فيما حصلت كتلة كوتشاريان على 21.04% من الأصوات، وكتلة "لي شرف" بزعامة رئيس أرمينيا السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23%.

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حزب رئيس الوزراء انتخابات ارمينيا

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