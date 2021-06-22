مهاجم هولندا: من المحبط ألا أبدأ أساسيا في دور 16 من اليورو

أقر دونيل مالن مهاجم هولندا، اليوم الثلاثاء، بأنه سيكون من المحبط ألا يبدأ أساسيا مع منتخب بلاده في دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم، بعد تألقه في آخر مباراتين.





وترك مالن بصمة فورية بعد نزوله بديلا أمام النمسا يوم الخميس الماضي، وعقب مشاركته أساسيا أمام مقدونيا الشمالية أمس الاثنين بالمجموعة الثالثة، وصنع الهدف الأول خلال الفوز (3-0) في أمستردام.





وأنهت هولندا المجموعة في الصدارة، وتأهلت لدور 16 لخوض مواجهة في بودابست يوم الأحد أمام منافس لم يتحدد بعد.





وأبلغ مالن مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء: "سأكون محبطا إذا لم ألعب في بودابست وهذا شعور طبيعي. أليس كذلك؟ لكن المدرب يقرر من يلعب".





وأضاف اللاعب البالغ عمره 22 عاما: "لا تزال أمامنا بعض الحصص التدريبية لمحاولة تصعيب مهمة الاختيار على المدرب".





ويحظى المدرب فرانك دي بور بخيارات متعددة في الهجوم لمعاونة ممفيس ديباي، لكن مالن قال إنه كان سعيدا بانتظار الفرصة.





وقبل البطولة كان من المتوقع أن يبدأ لوك دي يونج أساسيا بجانب ديباي، لكن دي بور اختار فاوت فيجهورست عقب تألقه مع فولفسبورج الألماني وخلال مباراة ودية ضد جورجيا، لكن مالن أظهر أنه قد يكون خيارا أفضل.





وتابع مالن: "أعتقد أنني وممفيس نتواصل جيدا في اللعب. يتمتع ممفيس وفينالدم بخبرة كبيرة ويعرفان متطلبات المباراة ومن الرائع اللعب بجوارهما".





وأردف مهاجم هولندا: "ممفيس ساعدني كثيرا في انطلاقتي والشعور يزداد قوة مع الوقت ومن الممكن أن يتحسن التواصل باستمرار".





وسجل مالن هدفا في مباراته الدولية الأولى أمام ألمانيا في أواخر 2019، لكنه أضاف هدفا واحدا فقط في 11 مشاركة تالية، غير أنه بدأ أساسيا 4 مرات في 12 مباراة.





وأتم مالن: "أنا فخور بعد السماح لي باللعب أساسيا في بطولة أوروبا. كان حلما دائما وأشعر بأنني قطعت مسافة بعيدة وهذه فرصتي ويجب أن اغتنمها".



