Advertisements

مهاجم هولندا: من المحبط ألا أبدأ أساسيا في دور 16 من اليورو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أقر دونيل مالن مهاجم هولندا، اليوم الثلاثاء، بأنه سيكون من المحبط ألا يبدأ أساسيا مع منتخب بلاده في دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم، بعد تألقه في آخر مباراتين.

وترك مالن بصمة فورية بعد نزوله بديلا أمام النمسا يوم الخميس الماضي، وعقب مشاركته أساسيا أمام مقدونيا الشمالية أمس الاثنين بالمجموعة الثالثة، وصنع الهدف الأول خلال الفوز (3-0) في أمستردام.

وأنهت هولندا المجموعة في الصدارة، وتأهلت لدور 16 لخوض مواجهة في بودابست يوم الأحد أمام منافس لم يتحدد بعد.

وأبلغ مالن مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء: "سأكون محبطا إذا لم ألعب في بودابست وهذا شعور طبيعي. أليس كذلك؟ لكن المدرب يقرر من يلعب".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 22 عاما: "لا تزال أمامنا بعض الحصص التدريبية لمحاولة تصعيب مهمة الاختيار على المدرب".

ويحظى المدرب فرانك دي بور بخيارات متعددة في الهجوم لمعاونة ممفيس ديباي، لكن مالن قال إنه كان سعيدا بانتظار الفرصة.

وقبل البطولة كان من المتوقع أن يبدأ لوك دي يونج أساسيا بجانب ديباي، لكن دي بور اختار فاوت فيجهورست عقب تألقه مع فولفسبورج الألماني وخلال مباراة ودية ضد جورجيا، لكن مالن أظهر أنه قد يكون خيارا أفضل.

وتابع مالن: "أعتقد أنني وممفيس نتواصل جيدا في اللعب. يتمتع ممفيس وفينالدم بخبرة كبيرة ويعرفان متطلبات المباراة ومن الرائع اللعب بجوارهما".

وأردف مهاجم هولندا: "ممفيس ساعدني كثيرا في انطلاقتي والشعور يزداد قوة مع الوقت ومن الممكن أن يتحسن التواصل باستمرار".

وسجل مالن هدفا في مباراته الدولية الأولى أمام ألمانيا في أواخر 2019، لكنه أضاف هدفا واحدا فقط في 11 مشاركة تالية، غير أنه بدأ أساسيا 4 مرات في 12 مباراة.

وأتم مالن: "أنا فخور بعد السماح لي باللعب أساسيا في بطولة أوروبا. كان حلما دائما وأشعر بأنني قطعت مسافة بعيدة وهذه فرصتي ويجب أن اغتنمها".

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ 17 دقيقة

كارتيرون يطلب ضم شبانة مدافع أسوان للزمالك

منذ 41 دقيقة

موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

جارديان: نجم الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 17 دقيقة

يوفنتوس يمنح رونالدو مهلة أخيرة لحسم مصيره

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

03:00 م

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

10:28 م

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

07:59 م

بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى