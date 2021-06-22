كارتيرون يطلب ضم شبانة مدافع أسوان للزمالك

دخل محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، ضمن قائمة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إعجابه الشديد بمدافع زهرة الجنوب بعد المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق الأبيض بأسوان في الدوري الممتاز.





وأشاد كارتيرون بقدرات شبانة بعد المباراة الأخيرة مؤكدًا على أنه لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة لدفاع الزمالك حال التعاقد معه.





وكان شبانة قريبًا من الانتقال لنادي الزمالك عندما كان لاعبا في صفوف نادي مصر لكن الإصابة حرمته من إتمام الصفقة ليقوم النادي الأبيض بالتعاقد مع محمد عبد الغني.





ويعتبر محمود شبانة صاحب ال٢٦ عاما واحدًا من العناصر المميزة في الدوري هذا الموسم حيث لفت الأنظار إليه مسجلًا ٣ أهداف مع فريقه حيث يعد من طراز المدافعين الهدافين.





ولن يقف نادي أسوان عائقًا في إتمام الصفقة خاصة مع ترحيبه برحيل اللاعب من أجل الاستفادة ماليا من وراء بيعه.





وأشاد علاء عبدالعال مدرب أسوان في تصريحات تلفزيونية سابقة بقدرات شبانة مرشحا اللاعب للانضمام لصفوف منتخب مصر الأول مع حسام البدري.



