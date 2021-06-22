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وزير الاتصالات: إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 11:26 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
شيماء حسن
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعدادات الوزارة لإطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية ليصل إجمالي الخدمات المقدمة خلالها إلى 75 خدمة الكترونية.

وقال "طلعت" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الخدمات الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية تتعلق بخدمات الأحوال المدنية مثل استخراج بدل فاقد أو بدل تالف.

وأضاف أن هذه الخدمات تتعلق أيضًا باستخراج شهادة الميلاد أو الوفاة، بالإضافة إلى خدمات في التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا أنه من المقرر إطلاق دفعات أخرى من الخدمات بشكل متتابع خلال شهور يوليو، أغسطس وسبتمبر حتى نهاية العام لإطلاق حزم مختلفة من الخدمات.

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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات الخدمات الحكومية الخدمات الالكترونية التحول الرقمي

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