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اليوم.. "محلية النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 03:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان أسامة
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تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: إيفلين متى بطرس، وإيهاب منصور، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال إنارة طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون طريق الجيزة – أسوان – محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تمهيد ورصف الطريق خلال الفترة السابقة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سرعة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد المناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة لمحافظة المنيا، والمخالفة للواقع، حيث أدت إلى قيام شركة كهرباء مصر الوسطى بمضاعفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمنازل وحملت المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية، فضلًا عن ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن وفاة ستة مواطنين من أبناء قرية الصفانية مركز العدوة – محافظة المنيا يوم الجمعة الموافق 8 من مايو سنة 2021، ببلاعة صرف طرد صرف صحي.

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