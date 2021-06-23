اليوم.. "محلية النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: إيفلين متى بطرس، وإيهاب منصور، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال إنارة طريق دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون طريق الجيزة – أسوان – محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تمهيد ورصف الطريق خلال الفترة السابقة.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سرعة مراجعة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد المناطق والأحياء الراقية بالمدن التابعة لمحافظة المنيا، والمخالفة للواقع، حيث أدت إلى قيام شركة كهرباء مصر الوسطى بمضاعفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي للمنازل وحملت المواطنين أعباء تفوق قدرتهم المالية، فضلًا عن ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك.



