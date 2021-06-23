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محافظة أسوان تعد قاعدة بيانات متكاملة لـ"التكاتك"
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 02:06 ص
فتح الله رضوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسؤولي المحافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المركبات وخطوط السير الخاصة بها وموقف المرخص والغير مرخص منها، بالإضافة إلى الطاقة الإستيعابية للوحدات المرورية والمحلية من أجل تقديم كافة التسهيلات لتشجيع أصحابها على ترخيصها وضمها للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت "عطية"، إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستقوم بتقديم العديد من التيسيرات لأصحاب مركبات التوك توك للعمل على سرعة الترخيص، مع الإستفادة من هذه المبادرة لصاحب التوك توك بتطبيق التأمين عليه وحصوله على معاش، وذلك بعد إدارجه ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلالها بسيارات "الميني فان" التى تعمل بالغاز الطبيعي وسيتم تسليمها كبديل للتوك توك لتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري لأصحاب هذه المركبات.
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