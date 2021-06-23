محافظة أسوان تعد قاعدة بيانات متكاملة لـ"التكاتك"

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسؤولي المحافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المركبات وخطوط السير الخاصة بها وموقف المرخص والغير مرخص منها، بالإضافة إلى الطاقة الإستيعابية للوحدات المرورية والمحلية من أجل تقديم كافة التسهيلات لتشجيع أصحابها على ترخيصها وضمها للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.



