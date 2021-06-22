وزير الاتصالات: تطوير شبكات المحمول لن يحمل المواطن أعباء مالية إضافية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التطوير التي تشهدها شبكات المحمول في مصر لن يكون مرتبط بارتفاع في أسعار الخدمة، قائلًا "التطوير في خدمات المحمول لن يحمل المواطن أي أعباء إضافية".



وأضاف "طلعت" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن التطوير يرتبط بإضافة ترددات جديدة لشبكات المحمول ستصل تكلفتها إلى مليار جنيه.



ومن ناحية أخرى أشار إلى التطوير الذي شهدته مكاتب البريد، موضحًا أنه قبل هذا العام تم تطوير 1600 مكتب بريد ومن المقرر خلال هذا العام الانتهاء من تطوير 1500 مكتب بريد وإضافة 500 مكتب جديد مع وجود 85 مكتب منتقل.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "نعمل على تطوير مكاتب البريد لتسهيل صرف المعاشات ومواجهة الزحام في ظل كورونا".





