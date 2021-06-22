بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

دخل مسؤولو بيراميدز على خط المفاوضات مع إدارة الرجاء المغربي للتعاقد مع بن مالانجو المهاجم الكونغولي للفريق الكروي الأول بالنادي المغربي في الميركاتو الصيفي المقبل.





مفاوضات بيراميدز لضم بن مالانجو في الصيف





ونال المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، إعجاب مسؤولي الأهلي والزمالك حيث دخل الثنائي في مفاوضات لضم اللاعب.





ودخل المهاجم الكونغولي بن مالانجا دائرة اهتمامات مسؤولي الزمالك والأهلي وبيراميدز خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه اللافت للنظر مع الرجاء الرياضي المغربي.





وشارك المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي، في 33 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية حيث سجل 20 هدفاً وصنع 3 أهداف من الفريق المغربي.



