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المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
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أبقى بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5% معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت “محاطة بمستوى عال من الشكوك”.

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي المغربي إن “انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي”.

وقال “الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح”.

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